İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Eurofighter açıklaması: Heyecan duyuyoruz
Türkiye, bu hafta İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı alımı için 8 milyar sterlinlik (10,7 milyar dolar) bir anlaşma imzaladı. İngiltere Savunma Hazırlık ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, bu anlaşmanın tüm NATO müttefikleri için “iyi bir model” olacağını söyledi.
Pollard, anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini güçlendireceğini ve stratejik ortaklığı derinleştireceğini vurguladı.
"Özellikle iki hava kuvvetimizin daha yakın çalışacak olmasından heyecan duyuyorum. Çünkü bu belirsiz zamanlarda, hem kendi vatandaşlarımızın hem de tüm NATO müttefiklerinin güvenliğini sağlamamız gerekiyor."
Pollard, satın alımın, müttefiklerin artan tehditlere nasıl yanıt vermesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
"Biz, giderek artan tehditler altında yaşayan güçlü iki NATO müttefiki ülkeyiz. Aynı platformları kullanıp aynı uçakları uçurarak, birlikte eğitim yapabilir, birlikte satın alabilir ve uzun yıllar boyunca birlikte modernize edebiliriz."
Ankara, uzun süredir dört ülkenin ortak ürettiği çok rollü savaş uçaklarından 40'a kadar edinmek istiyordu. Ancak anlaşma, uzun süre Alman itirazları nedeniyle beklemede kaldı. İngiltere, Eurofighter programının önde gelen ortağı olarak Türkiye'nin en güçlü destekçisi oldu. Anlaşma, 2024'te Almanya'nın satışa yönelik veto girişiminin aşılmasının ardından aylar süren Ankara-Londra müzakerelerini takip ediyor.
'SADECE METAL PARÇASI ALMAK DEĞİL'
Pollard, iki hava kuvveti arasındaki iş birliğinin NATO içinde caydırıcılığı ve birlikte çalışabilirliği artıracağını belirtti.
"Bu belirsiz zamanlarda, vatandaşlarımızı korumanın yolu, herkesin üzerine düşeni yapmasından geçiyor."
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını örnek göstererek, diğer NATO üyelerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.
Pollard, "Her NATO üyesi savunma bütçesini artırırsa, yalnızca daha güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda saldırganlığı caydırabileceğiz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE-İNGİLTERE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN YENİ BİR GÖSTERGESİ"
Pollard, Typhoon anlaşması gibi ortak projelerin savunma yatırımlarını daha etkili hâle getirdiğini de vurguladı:
"Aynı platformları ve savaş uçaklarını paylaşarak daha güçlü olabilir ve ilişkilerimizi derinleştirecek temeli oluşturabiliriz."
Ayrıca anlaşmanın ekonomik ve stratejik faydalarına dikkat çeken Pollard, bunun "sadece metal parçaları satın almakla ilgili olmadığını" belirterek iki ülkedeki şirketler için fırsatlar yaratacağını ve iki ülke arasında dostluğu pekiştireceğini ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmayı, "Türkiye-İngiltere stratejik ilişkilerinin yeni bir göstergesi" olarak nitelendirerek, bunun ortak savunma projelerinin yolunu açacağını söyledi.
İngiliz hükümeti ise anlaşmayı, "bir neslin en büyük savaş uçağı ihracatı" olarak duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 30 milyar dolara, ardından 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz ticaret hacmimizi artırmaya kararlıyız. Ekonomik bağlarımızı güçlendirmek için kararlıyız," dedi.
Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ayrıca, iki ülke arasında "ilk ikili iş birliği çerçevesi"nin başlatıldığını duyurdu.
