İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan Eurofighter açıklaması: Heyecan duyuyoruz

Pollard, anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini güçlendireceğini ve stratejik ortaklığı derinleştireceğini vurguladı.

"Özellikle iki hava kuvvetimizin daha yakın çalışacak olmasından heyecan duyuyorum. Çünkü bu belirsiz zamanlarda, hem kendi vatandaşlarımızın hem de tüm NATO müttefiklerinin güvenliğini sağlamamız gerekiyor."

Pollard, satın alımın, müttefiklerin artan tehditlere nasıl yanıt vermesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Biz, giderek artan tehditler altında yaşayan güçlü iki NATO müttefiki ülkeyiz. Aynı platformları kullanıp aynı uçakları uçurarak, birlikte eğitim yapabilir, birlikte satın alabilir ve uzun yıllar boyunca birlikte modernize edebiliriz."

Ankara, uzun süredir dört ülkenin ortak ürettiği çok rollü savaş uçaklarından 40'a kadar edinmek istiyordu. Ancak anlaşma, uzun süre Alman itirazları nedeniyle beklemede kaldı. İngiltere, Eurofighter programının önde gelen ortağı olarak Türkiye'nin en güçlü destekçisi oldu. Anlaşma, 2024'te Almanya'nın satışa yönelik veto girişiminin aşılmasının ardından aylar süren Ankara-Londra müzakerelerini takip ediyor.