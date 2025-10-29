Trump'tan Şi ile görüşmesi öncesi umut dolu mesaj: Birçok sorun çözülecek
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştireceği görüşmeden umutlu olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki yıkıcı ticaret savaşında “birçok sorunun çözüleceğini” ifade etti.
Trump, ikinci dönemindeki Şi ile yapacağı ilk yüz yüze görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini belirtirken, özellikle fentanil konusunda Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde ilerleme beklediğini dile getirdi.
Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yapacağımıza inanıyorum. Birçok sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Bu konuda iyimserim." dedi.
Trump, görüşme öncesinde Çin tarafıyla diplomatik temasların sürdüğünü vurgulayarak, "Bu toplantıya hazırlıksız girmiyoruz. Ülkemiz ve aslında dünya için çok iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Trump, Çin ile görüşmelerde Tayvan konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Bundan emin değilim." yanıtını verdi.
KRİTİK ASYA TURU
Güney Kore ziyareti, Trump'ın Asya turunun üçüncü ayağı. Trump, daha önce Malezya'daki bölgesel zirvede övgü ve hediyelerle karşılanmış, Japonya'da ise yeni Başbakan Sanae Takaichi tarafından "iki ülke ilişkilerinde altın dönem" sözleriyle karşılanmıştı.
Ancak dünya kamuoyu ve küresel piyasalar Trump-Şi görüşmesine odaklanmış durumda. Bu görüşme, altı yıl aradan sonra iki liderin ilk kez yeniden bir araya gelmesi bakımından büyük önem taşıyor. Görüşmenin, uluslararası tedarik zincirlerini sarsan ticaret savaşının sona erip ermeyeceğini belirleyebileceği belirtiliyor.
Washington ve Pekin'den müzakereciler, bir "çerçeve anlaşmasının" oluşturulduğunu doğruladı. Nihai kararın, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında iki lider tarafından verilmesi bekleniyor.
Uluslararası Kriz Grubu analistlerinden William Yang, tarafların beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çekerek, "ABD, Trump'ın zafer ilan edebileceği herhangi bir ticaret anlaşmasına istekli görünürken, Çin daha çok karşılıklı güven inşası, kronik anlaşmazlıkların yönetilmesi ve ticari ilişkilerin istikrara kavuşturulmasına odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
TÖRENLERLE KARŞILAMA
Trump, Busan'a inişinde Güney Kore askeri bandosu tarafından "YMCA" şarkısıyla ve 21 pare top atışıyla karşılandı. Ardından APEC zirvesinin yapılacağı Gyeongju'ya helikopterle geçti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Trump'a ülkenin en yüksek liyakat nişanı ve antik Silla döneminden kalma altın tacın bir replikasını vereceği açıklandı.
Trump'ın gelişinden sadece birkaç saat önce Kuzey Kore, batı kıyısından denize doğru seyir füzeleri denemesi yaptığını duyurarak bölgedeki gerilimi yükseltti.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a Kore Yarımadası'ndayken görüşme daveti gönderdiğini ancak esas odağının Şi görüşmesi olduğunu belirtti.
TİCARET GERİLİMİ DEVAM EDİYOR
Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee arasında da bir zirve yapılacak. Temmuz ayında Trump, Washington'un Güney Kore ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'e düşürmeyi kabul ettiğini, Seul'ün ise 350 milyar dolarlık yatırım sözü verdiğini açıklamıştı. Ancak otomotiv vergileri hâlâ yürürlükte ve yatırım anlaşmasının ayrıntıları üzerinde uzlaşmazlık devam ediyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü yaptığı açıklamada anlaşmanın "karmaşık" olduğunu ve "üzerinde çalışılması gereken çok detay" bulunduğunu söyledi. Trump ise görüşmelerde bir "tıkanma" olmadığını savundu.
Öte yandan Gyeongju'da Trump karşıtı gösteriler planlanıyor. Aktivistler, ABD Başkanı'nın "sömürücü yatırım taleplerini" protesto edeceklerini duyurdu.
DMZ GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE Mİ?
Trump ile Kim Jong Un en son 2019'da, Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) bir araya gelmişti. O tarihten bu yana Kim, Rusya'dan aldığı destekle daha da cesaretlenmiş durumda.
Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü analistlerinden Hong Min, "Kuzey Kore artık eskisi kadar izole değil ve zaman onların lehine işliyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji'den bölge bölge sarı alarm: Kar, dolu, fırtına, sağanak sonrası pastırma sıcakları geliyor
- 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri
- Hakem Mehmet Ali Özer kimdir? PFDK’ya sevk edilen Mehmet Ali Özer kaç yaşında, nereli?
- TFF’nin bahis listesinde yer alan Egemen Artun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönettiği maçlar…
- Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? Bahis listesinde ismi geçen Melih Kurt hangi maçları yönetti?
- Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? Alacağı ceza belli oldu mu?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI | Cumhuriyet’in 102. yılına özel yeni, kısa ve anlamlı mesajlar ve sözler
- 28 EKİM MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?
- Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyer yolculuğu