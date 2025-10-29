Trump’tan Şi ile görüşmesi öncesi umut dolu mesaj: Birçok sorun çözülecek

ABD Başkanı Donald Trump Air Force One'da (AFP)

TİCARET GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee arasında da bir zirve yapılacak. Temmuz ayında Trump, Washington'un Güney Kore ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 15'e düşürmeyi kabul ettiğini, Seul'ün ise 350 milyar dolarlık yatırım sözü verdiğini açıklamıştı. Ancak otomotiv vergileri hâlâ yürürlükte ve yatırım anlaşmasının ayrıntıları üzerinde uzlaşmazlık devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü yaptığı açıklamada anlaşmanın "karmaşık" olduğunu ve "üzerinde çalışılması gereken çok detay" bulunduğunu söyledi. Trump ise görüşmelerde bir "tıkanma" olmadığını savundu.

Öte yandan Gyeongju'da Trump karşıtı gösteriler planlanıyor. Aktivistler, ABD Başkanı'nın "sömürücü yatırım taleplerini" protesto edeceklerini duyurdu.

DMZ GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE Mİ?

Trump ile Kim Jong Un en son 2019'da, Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) bir araya gelmişti. O tarihten bu yana Kim, Rusya'dan aldığı destekle daha da cesaretlenmiş durumda.

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü analistlerinden Hong Min, "Kuzey Kore artık eskisi kadar izole değil ve zaman onların lehine işliyor." değerlendirmesinde bulundu.