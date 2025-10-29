Brezilya’da operasyon sırasında çatışma: 4’ü polis en az 60 kişi öldü

Rio de Janeiro eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 polisin görevlendirildiği uyuşturucu operasyonunda suç örgütü ile çatışmaya girildi. Örgütün bölgede yayılmasını durdurmak için başlatılan baskında 4'ü polis olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

GECEKOPNDU MAHALLESİNDE KANLI ÇATIŞMA

Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Operasyon, Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.



2 BİN 500 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ



Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. Vali Castro, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktardı.



Geniş çaplı operasyon, Brezilya'nın 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasına birkaç gün kala gerçekleşti. Rio de Janeiro, iklim zirvesi öncesinde ayrıca önümüzdeki hafta küresel belediye başkanları C40 zirvesine ve Prens William'ın çevreciliğe katkı sağlayanlara verilen Earthshot Ödülü törenine ev sahipliği yapacak.



KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON



Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro'da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi.