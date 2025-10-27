Kamerun’da 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya yeniden seçildi: Ülkede protestolar patladı

Paul Biya ve eşi Chantal Biya, oy kullanırken (REUTERS)

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericilerin barikatlar kurduğu, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

"OYUMU SAVUNMAK İÇİN GEREKİRSE CANIMI VERİRİM"

Maroua kentinde 27 yaşındaki bir seyyar satıcı olan Oumarou Bouba, "Oyumu korumak için hayatımı ortaya koymaya hazırım. Değişim istediğim için Tchiroma'ya oy verdim" diyerek genç nüfusun tepkisini özetledi. Ülke nüfusunun yarısından fazlasını gençler oluşturuyor ve Biya'nın yeniden aday olması büyük öfkeye yol açmış durumda.

DEVLET MÜDAHALESİ VE YASALLIK TARTIŞMALARI

Anayasa, bir kişinin üç dönemden fazla seçilmesine izin vermese de Biya'nın yıllar içinde gerçekleştirdiği anayasa değişiklikleri sayesinde yeniden aday olması mümkün hale geldi. Muhalefet ise devlet kaynaklarının seçim kampanyası için kullanıldığını, güçlü rakiplerin kasıtlı olarak seçim dışı bırakıldığını öne sürüyor.