Kamerun’da 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya yeniden seçildi: Ülkede protestolar patladı

Kamerun Anayasa Konseyi, ülkeyi 1982’den bu yana yöneten ve dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı olan 92 yaşındaki Paul Biya’nın, 12 Ekim’de yapılan seçimleri yüzde 53’ün üzerinde oy alarak kazandığını ilan etti.

Anayasa Konseyi'ne göre Paul Biya oyların yüzde 53,66'sını alarak sekizinci kez devlet başkanı seçildi. Eski müttefiki olup sonradan rakip haline gelen Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,19 oyda kaldı. 92 yaşındaki Biya, böylece modern dünya tarihinin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olma unvanını korudu.

MUHALEFET "SEÇİMLERİ BİZ KAZANDIK" DİYEREK ZAFER İLAN ETTİ

Seçimin ikinci sırasında yer alan muhalefet lideri Tchiroma, resmi sonuçlar açıklanmadan önce partisinin elindeki verileri gerekçe göstererek kendi zaferini ilan etmişti. Tchiroma, seçimlerin devlet gücü kullanılarak manipüle edildiğini öne sürerken, Biya bu iddiaları "asılsız ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

SOKAKLAR KARIŞTI: ÖLÜLER VE YÜZLERCE GÖZALTI

Sonuçların açıklanmasından önce Douala başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Ekonomik başkent Douala'da en az dört protestocu güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Bazı güvenlik görevlilerinin de yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericilerin barikatlar kurduğu, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

"OYUMU SAVUNMAK İÇİN GEREKİRSE CANIMI VERİRİM"

Maroua kentinde 27 yaşındaki bir seyyar satıcı olan Oumarou Bouba, "Oyumu korumak için hayatımı ortaya koymaya hazırım. Değişim istediğim için Tchiroma'ya oy verdim" diyerek genç nüfusun tepkisini özetledi. Ülke nüfusunun yarısından fazlasını gençler oluşturuyor ve Biya'nın yeniden aday olması büyük öfkeye yol açmış durumda.

DEVLET MÜDAHALESİ VE YASALLIK TARTIŞMALARI

Anayasa, bir kişinin üç dönemden fazla seçilmesine izin vermese de Biya'nın yıllar içinde gerçekleştirdiği anayasa değişiklikleri sayesinde yeniden aday olması mümkün hale geldi. Muhalefet ise devlet kaynaklarının seçim kampanyası için kullanıldığını, güçlü rakiplerin kasıtlı olarak seçim dışı bırakıldığını öne sürüyor.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Afrika'nın merkezinde stratejik öneme sahip olan Kamerun'da istikrarsızlık ihtimali bölgesel güvenlik açısından kritik kabul ediliyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından uluslararası gözlemcilerden ve insan hakları kuruluşlarından tepkiler gelmeye başladı.

BİYA'NIN MESAJI: "GÖREVİME DEVAM EDİYORUM"

Paul Biya, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Kamerun halkı istikrarı seçti. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. Ancak protestolar ve sokak gösterileri, ülkede siyasi tansiyonun düşmeyeceğine işaret ediyor.

