Hamas duyurdu: 1 İsrailli esirin daha cenazesi teslim edilecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinde İsrail’e teslim edileceğini açıkladı. Söz konusu esirin cenazesinin Gazze Şehri’nin Tuffah Mahallesi’ndeki arama çalışmaları sırasında bulunduğu iddia edildi.

Hamas, ekipman yetersizliğine rağmen İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

İsrail basını, cenazenin Gazze Şehri'nin Tuffah Mahallesi'ndeki arama çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13'ünün cenazesini İsrail'e teslim etti.

