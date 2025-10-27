27 Ekim 2025, Pazartesi
Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Giriş: 27.10.2025 18:15 Güncelleme: 27.10.2025 18:15
Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası'nın yaklaşık 162 kilometre batısında yerel saatle 08.38'de bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

USGS ada açıklarındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Karayipler'in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

