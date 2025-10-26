Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) depremin merkez üssünün Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.