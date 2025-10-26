26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 22:38 Güncelleme: 26.10.2025 22:39
ABONE OL
Doğu Timor’un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Doğu Timor'un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) depremin merkez üssünün Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğu Timor’un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem Doğu Timor’un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem Doğu Timor’un batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör