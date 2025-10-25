Maduro’dan Trump’a tepki: ABD yeni sonsuz bir savaş icat ediyor

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yaparak Venezuela'ya karşı uydurulmuş bir savaş hazırlığında olduğunu savundu.

Maduro, "Yeni sonsuz bir savaş icat ediyorlar. Bir daha asla savaşa karışmayacaklarına söz vermişlerdi ama şimdi bizlerin engelleyebileceği yeni bir savaş uyduruyorlar. ABD halkı bunu biliyor, onlara sormak gerekir. Acaba Vietnam'daki gibi başka bir savaş mı istiyorlar? ABD halkı gerçekten Kolombiya, Venezuela ve tüm Karayip halklarına karşı bir savaşı destekliyor mu?" diye konuştu.

Venezuela topraklarının koka yaprağı üretiminden arınmış bir ülke olduğunu ifade eden Maduro, ABD'nin ülkesini "abartılı, kaba ve tamamen asılsız" suçlamalarla hedef aldığını söyledi.

"ASKERİ YIĞINAK, HER GEÇEN GÜN VENEZUELA KIYILARINA BİRAZ DAHA YAKLAŞIYOR"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşmakta olan tehlikesi karşısında hazırlıklarını sürdürdüklerini bildirdi.

Venezuela'nın her karış toprağını "sarsılmaz bir kararlılıkla" savunacaklarını belirten Lopez, şunları kaydetti:

"Yüz yılı aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditle mücadele ediyoruz. ABD'nin hava ve deniz kuvvetlerinin oluşturduğu askeri yığınak, her geçen gün Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaşıyor. Her gün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradayız, korkmadan, yılmadan, gözdağına boyun eğmeden çalışıyoruz. Ülkenin bizden beklediği görevi yerine getiriyoruz."

Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve devletin tüm kurumlarının ülkenin savunmasına odaklandığını ve Venezuela'nın "gerçek manada" bir tehditle mücadele ettiğini ifade etti.

Venezuela basınına göre, ABD, Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla farklı zamanlarda 10 tekneye düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.