ABD’de polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi! ICE karşıtı protestocular Sahil Güvenlik Adası’nın girişini kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.10.2025 04:33 Güncelleme: 24.10.2025 04:33
ABD'nin Caifornia eyaletinde polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Alameda kentinde federal sınır devriyesi konuşlandırılmasını protesto etmek amacıyla Sahil Güvenlik Adası'na giden öğrenciler burada girişi kapatınca polisle aralarında arbede yaşandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Alameda kentinde, federal sınır devriyesi konuşlandırılmasını protesto eden göstericiler, San Francisco'nun doğusunda yer alan Sahil Güvenlik Adası'nın girişini kapattı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Göstericiler, hükümetin göçmen politikalarına tepki göstererek sınır devriyesi sevkiyatının durdurulmasını talep etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, bazı göstericiler gözaltına alındı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

