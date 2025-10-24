ABD'de polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi! ICE karşıtı protestocular Sahil Güvenlik Adası'nın girişini kapattı
ABD'nin Caifornia eyaletinde polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Alameda kentinde federal sınır devriyesi konuşlandırılmasını protesto etmek amacıyla Sahil Güvenlik Adası'na giden öğrenciler burada girişi kapatınca polisle aralarında arbede yaşandı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Alameda kentinde, federal sınır devriyesi konuşlandırılmasını protesto eden göstericiler, San Francisco'nun doğusunda yer alan Sahil Güvenlik Adası'nın girişini kapattı.
Göstericiler, hükümetin göçmen politikalarına tepki göstererek sınır devriyesi sevkiyatının durdurulmasını talep etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?
- Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?
- Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?
- Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?
- 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?
- İnsan beyni, insan vücudu ağırlığının yaklaşık yüzde kaçını oluşturur?
- Pamuk prenses bile şaşırır! Her gün elma yemenin gerçek sırrı
- Hazırlıksız yakalanmayın! BEDAŞ açıkladı: İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek?
- CUMA MESAJLARI 2025: En yeni, anlamlı ve hadisli cuma sözleri
- UEFA KONFERANS LİGİ | Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Alarma ihtiyaçları yok: Güne en erken başlayanlar onlar! Sabahları zinde uyanan 3 burç
- Bir şey olmaz demeyin! Çocuğunuzdan uzak tutmanız gereken o besin