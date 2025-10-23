Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan kendisine haydut diyen Trump’a dava

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın kendisini hedef sözlerine isim vermeden tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Petro, "ABD topraklarında bazı üst düzey yetkililer tarafından hakkımda ortaya atılan iftiralara karşı, ABD hukuk sistemi içinde, ABD'li avukatlarla birlikte yasal yollarla kendimi savunacağım." ifadesini kullandı.



Karayipler bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılara değinen Petro, şunları kaydetti:



"Her zaman, soykırıma (Gazze) karşı olacağım ve Karayipler'de işlenen cinayetlerin karşısında olacağım. ABD toplumu, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yardımımıza ihtiyaç duyduğunda, onlara destek vereceğiz. Biz, yardımımızı isteyen devletlerle birlikte uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaşacağız."



"TRUMP'IN BAHSETTİĞİ YARDIMLAR ASLINDA GERÇEK ANLAMDA BİR DESTEK DEĞİL"



Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Başkanı Trump'ın "Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." sözlerini değerlendirdi.



Trump'ın bahsettiği yardımların aslında gerçek anlamda bir destek olmadığını belirten Benedetti, "ABD'nin 'uyuşturucuyla mücadele yardımı' Kolombiya'ya gerçek bir destek değil, bu, kendi şirketlerine para kazandıran, başarısız bir savaşın parçası." ifadesini kullandı.



Benedetti, Trump'ın Petro'ya yönelik "agresif" ve "ön yargılı" bir tavır sergilediğine ifade ederek, "Kendini, yalnızca Kolombiya sağının sunduğu asılsız ve kötü niyetli argümanları dinleyen yakın çevresine kaptırıyor. Trump'a, Kolombiya hakkında gerçek bilgilerin ulaştırılması için bir yol bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP KOLOMBİYA LİDERİ PETRO'YU HEDEF ALMIŞTI



Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." ifadelerini kullanmıştı.



Trump, Kolombiya'ya yapılan ödemelerin askıya alınmasının nedenine ilişkin bir soruya, "O (Petro), bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." diye yanıt vermişti.



Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini savunan ABD Başkanı Trump, bu ülkeyle olan ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.



Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

