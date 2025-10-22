Güney Kore’den denizlerde güç gösterisi: 3 bin 600 tonluk dev denizaltı suya indirildi

Yonhap'ın haberine göre, Joseon Hanedanlığı'nın önemli mühendislerinden Jang Yeong-sil'in adını taşıyan 89 metre uzunluğundaki 3 bin 600 tonluk denizaltı, ülkenin güneyinde Geoje Adası'nda düzenlenen törenle tanıtıldı.



Savunma Tedarik Programı İdaresinden (DAPA) yapılan açıklamada, donanmanın ilk 3 bin 600 tonluk denizaltısı Jang Yeong-sil'in, dünya standartlarında bir denizaltı olarak çeşitli deniz tehditlerine karşı gelişmiş yanıt verme yeteneklerinin bulunduğu belirtildi.



Jang Yeong-sil denizaltısı, ordunun gelişmiş dizel-elektrikli saldırı denizaltıları edinme amaçlı Changbogo-III programının bir parçası olarak geliştirildi.



Yeni denizaltının 2027 yılı sonunda donanmaya teslim edilmesi planlanırken, 3 bin 600 tonluk sınıftaki diğer iki denizaltının inşası da sürüyor.

