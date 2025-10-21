Madagaskar’da ekonomist Rajaonarivelo başbakan olarak atandı

Madagaskar'da ekonomist Herintsalama Rajaonarivelo başbakan olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Rajaonarivelo'nun başbakan olarak atandığı ve yeni hükümetin ülkenin "yeniden yapılanma" sürecine öncülük edeceği bildirildi.

Rajaonarivelo, siyasi partilerle bağı bulunmayan "teknokrat" bir profil olarak biliniyor. Daha önce Madagaskar İşverenler Federasyonu başkanlığı yapan Rajaonarivelo, BNI Madagascar Bankasının yönetim kurulu başkanlığını da yürütmüştü.

Rajaonarivelo'nun öncelikli gündeminde ekonomik reformlar, yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması gibi konuların olması bekleniyor.

YÖNETİME EL KONULMASINA GİDEN SÜREÇ

Ülkede, eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde, ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, devrik Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina, 14 Ekim'de sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etmişti.

Geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek görevine başlamıştı.