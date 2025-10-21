İsrailli bakandan skandal öneri: Sinvar'ın naaşının yakılmasını teklif etti
İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında esir takası sürecinde teslim edilmesi beklenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'ın naaşına ilişkin skandal bir öneri teklif etti. Siyonist Bakan Miri Regev, İsrail kabinesine Sinvar'ın naaşının yakılmasını önerdiği ortaya çıktı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından süreci ihlal ederek saldırılarını sürdürürken bir başka skandala daha imza attı. Ateşkes kapsamında Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmasının ardından katil İsrail ise eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın naaşını teslim etmek yerine naaşının yakılmasına yönelik skandal bir öneri teklif edildi.
"YAHYA SİNVAR'IN NAAŞININ TESLİM EDİLMESİNİ VE DEFNEDİLMESİNİ İSTEMİYORUM"
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ABD'nin El-Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in naaşını yaktığını zannederek, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını güvenlik kabinesine önerdiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Regev, yerel "Kol Barama" radyosuna verdiği röportajda, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Sinvar'a ilişkin konuştu.
ABD'nin Usame bin Ladin'in naaşını yaktığını zanneden İsrailli Bakan Regev, "Kabinede Yahya Sinvar'ın naaşının, Amerikalıların (El Kaide lideri Usame) Bin Ladin'i yaktığı gibi yakılmasını önerdim." ifadelerini kullandı. Regev, kabinede önerisine ilişkin kimsenin yorum yapmadığını da söyledi.
Sinvar'ın naaşına bile tahammül edemediğini dile getiren İsrailli Bakan, cenazenin teslim edilmesini ve defnedilmesini istemediğini ifade etti.
2. AŞAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK
İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değinen Regev, Gazze'de tutulan İsraillilerin naaşının tamamının teslim edilmediği sürece ateşkesin ikinci aşamasının yürürlüğe girmeyeceğini savundu.
2011'de Pakistan'da ABD Özel Kuvvetlerinin evine düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen Bin Ladin'in naaşı İsrailli Bakanın zannettiği üzere yakılmamış ve denize atılmıştı.
Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.
Sinvar'ın "son nefesine kadar" direniş göstermesi ise sosyal medyada gündem olmuştu.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
