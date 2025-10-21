Amerikan siyasetinde özel jet krizi

Schumer, sosyal medya platformu Instagram hesabından konuya ilişkin görüntülü paylaşım yaptı.



İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Noem için 172 milyon dolarlık iki özel jet satın almasına tepki gösteren Schumer, hükümetin halen kapalı olduğuna ve artan yaşam maliyetlerine dikkati çekti.



Schumer, Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinden (GAO) bu jetlerin satın alınmasının arkasındaki gerekçenin ne olduğuna dair kapsamlı soruşturma yürütmesini talep etti.

