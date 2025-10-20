Katar Gazze Şeridi’ne 60 tır insani yardım malzemesi gönderdi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad'ın da katıldığı organizasyonla insani yardım yüklü 60 tırın Mısır'ın başkenti Kahire'den Ariş kentine doğru yola çıktığı belirtildi.

Yardımların Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapmasının planlandığı kaydedildi.

Gazze'ye gönderilen yardımlar arasında 25 bin 500 gıda paketi, 1.800 hijyen seti, 1.000 barınma kiti, 400 ton un ve 7.400 kutu bebek maması bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Bakan Al Misnad'ın bölgedeki gıda ve insani yardım malzemelerini içeren Katar yardım deposunu da ziyaret ettiği aktarıldı.