Gazze'de dalgalanan Türk bayrakları İsrail'i panikletti! "Ankara daha çok müdahil olacak"

Bu anlaşma sonrası Gazze'ye yardım tırları giriş yapmaya başladı ve birçok noktada çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. İsrail her ne kadar ateşkesi ihlal etse de bölgedeki çalışmalar Türkiye'nin de yardımları ile devam ediyor.

GAZZE'DE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Gazze'de enkaz noktalarındaki çalışmada dalgalanan Türk bayrakları ise oldukça dikkat çekti. Hatta Öyle ki bu durum İsrail'i rahatsız etti ve panik oluşturdu. İsrail basınında ise bu durum Ankara'nın rolüne vurgu yapılarak Türkiye'nin diğer aşamalarda daha aktif olacağı şeklinde değerlendirildi.