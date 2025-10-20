Gazze'de dalgalanan Türk bayrakları İsrail'i panikletti! "Ankara daha çok müdahil olacak"
İsrail ve Hamas'ın ateşkeste anlaşmasında Türkiye kritik rolü ile ön plana çıktı. Ateşkesin uygulanması ile İsrail her ne kadar ihlaller gerçekleştirse de Gazze'ye hem yardımlar girmeye devam ediyor hem de bölgede çalışmalar sürüyor. Gazze'deki enkaz çalışmalarında ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Gazze'de çalışma makinalarının olduğ bölgede dalgalanan Türk bayrakları İsrail'i oldukça rahatsız etti. İsrail basını, Ankara'nın süreçteki rolüne vurgu yaparak bir sonraki aşamalarda da Türkiye'nin Gazze'de daha aktif olacağını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerin üçüncü gününde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
GAZZE ATEŞKESİNDE TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ
Türkiye'nin de masada olduğu ateşkesin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas, sürece katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, sürecin yalnızca bir ateşkesle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye, planın uygulanmasını yakından takip edeceğini belirtti.
Bu anlaşma sonrası Gazze'ye yardım tırları giriş yapmaya başladı ve birçok noktada çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. İsrail her ne kadar ateşkesi ihlal etse de bölgedeki çalışmalar Türkiye'nin de yardımları ile devam ediyor.
GAZZE'DE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI
Gazze'de enkaz noktalarındaki çalışmada dalgalanan Türk bayrakları ise oldukça dikkat çekti. Hatta Öyle ki bu durum İsrail'i rahatsız etti ve panik oluşturdu. İsrail basınında ise bu durum Ankara'nın rolüne vurgu yapılarak Türkiye'nin diğer aşamalarda daha aktif olacağı şeklinde değerlendirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISINA DİKKAT ÇEKTİLER
İsrailli Maariz Gazetesi, söz konusu durumu "Erdoğan, bir hafta önce İsrail'in ateşkesi ihlal edip savaşa geri dönmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyarmıştı. İran ve Şii ekseni zayıflayıp etkisini yitirirken, sahadaki Müslüman Kardeşler ekseni sinyallerini veriyor" şeklinde değerlendirerek bunun Türkiye'nin sahadaki aktif rolünü ve Gazze'nin yeniden yapılanmasındaki etkinliğini teyit eden bir gösterge olduğuna dikkat çekti.
"TÜRKİYE GAZZE'DE BİR SONRAKİ AŞAMAYA MÜDAHİL OLACAK"
Yine İsrail basınından JDN ise görüntülere ilişkin haberinde "Bu sabah yayınlanan yeni fotoğraflar, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Türk bayrağı taşıyan mühendislik araçlarını gösteriyor. Bu, muhtemelen Türkiye'nin Şeridin yeniden inşasının bir sonraki aşamasına müdahil olacağının ilk işareti." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkesin ardından İsrail'in yeniden savaşa girmesi halinde "ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda uyarısına ilişkin de "Bu açıklama, Türkiye'nin İsrail hükümetine yönelik saldırgan yaklaşımıyla örtüşürken, Türk yetkililer sessiz ama kararlı bir şekilde Gazze'nin sivil ve ekonomik sistemine sızıyor." şeklinde değerlendirildi. Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi:
İster tam koordinasyonla ister tek taraflı adımlarla olsun, anlaşmada aktif rol aldığı açıkça görülüyor. Bakan Orit Struk bu sabah hükümete saldırarak şöyle dedi: 'Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışırken, onu ana kapıdan Gazze'ye nasıl sokuyoruz? Gazze'de hiçbir Türk görmek istemiyorum; ne traktörde, ne cipte, ne de tekerlekli sandalyede.'
