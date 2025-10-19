Paris’te gündüz soygunu: Louvre Müzesi’nden paha biçilemez mücevherler çalındı

19 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 14:38 Güncelleme: 19.10.2025 14:41
Paris’in ünlü Louvre Müzesi, gündüz vakti gerçekleşen bir soygunla sarsıldı. Pazar sabahı gerçekleşen olayda, hırsızlar paha biçilemez mücevherleri çaldıktan sonra motosikletlerle kaçtı. Fransa İçişleri Bakanlığı, soygunun sadece 7 dakika içinde tamamlandığını açıkladı.

Müze, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sına ev sahipliği yapıyor. Olayın ardından Louvre, "istisnai sebepler" nedeniyle bir günlüğüne ziyarete kapatıldı.

HIRSIZLARIN PLANI VE HEDEFİ

AFP'nin aktardığına göre hırsızlar, yerel saatle 09:30-09:40 arasında Louvre'a girdi. Küçük motorlu testerelerle donatılmış bir scooter kullanarak sergi alanına ulaşan hırsızlar, Gallerie d'Apollon'da yer alan iki sergiden mücevherleri çaldı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X hesabından olayı doğruladı ve "Müze açılır açılmaz soygun gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmadı. Müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim" ifadelerini kullandı.

Fransız polisi Louvre Müzesi'nde (AFP)Fransız polisi Louvre Müzesi'nde (AFP)

İÇİŞLERİ BAKANI: MÜCEVHERLER PAHA BİÇİLEMEZ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, AFP'ye verdiği demeçte çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu belirtti. Nunez, üç veya dört hırsızın yalnızca yedi dakikada soygunu tamamladığını ve hedefin Louvre'un en değerli mücevherlerinin bulunduğu alan olduğunu açıkladı.

Louvre Müzesi (İHA)Louvre Müzesi (İHA)

LOUVRE'UN TARİHİ VE ÖNEMİ

1600'lü yılların sonlarından XIV. Louis'in Versay Sarayı'na taşınmasına kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan Louvre, yıllardır dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Geçen yıl müze, yaklaşık dokuz milyon ziyaretçi ağırladı.

POLİS VE YETKİLİLER SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri, soyguncuların izini sürmek için soruşturma başlattı. Müze yetkilileri, çalınan eserlerin sadece ekonomik değil, tarihî ve kültürel açıdan da paha biçilemez değer taşıdığını vurguladı.

