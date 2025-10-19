Paris’te gündüz soygunu: Louvre Müzesi’nden paha biçilemez mücevherler çalındı
Paris’in ünlü Louvre Müzesi, gündüz vakti gerçekleşen bir soygunla sarsıldı. Pazar sabahı gerçekleşen olayda, hırsızlar paha biçilemez mücevherleri çaldıktan sonra motosikletlerle kaçtı. Fransa İçişleri Bakanlığı, soygunun sadece 7 dakika içinde tamamlandığını açıkladı.
Müze, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sına ev sahipliği yapıyor. Olayın ardından Louvre, "istisnai sebepler" nedeniyle bir günlüğüne ziyarete kapatıldı.
HIRSIZLARIN PLANI VE HEDEFİ
AFP'nin aktardığına göre hırsızlar, yerel saatle 09:30-09:40 arasında Louvre'a girdi. Küçük motorlu testerelerle donatılmış bir scooter kullanarak sergi alanına ulaşan hırsızlar, Gallerie d'Apollon'da yer alan iki sergiden mücevherleri çaldı.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X hesabından olayı doğruladı ve "Müze açılır açılmaz soygun gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmadı. Müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI: MÜCEVHERLER PAHA BİÇİLEMEZ
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, AFP'ye verdiği demeçte çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu belirtti. Nunez, üç veya dört hırsızın yalnızca yedi dakikada soygunu tamamladığını ve hedefin Louvre'un en değerli mücevherlerinin bulunduğu alan olduğunu açıkladı.
LOUVRE'UN TARİHİ VE ÖNEMİ
1600'lü yılların sonlarından XIV. Louis'in Versay Sarayı'na taşınmasına kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan Louvre, yıllardır dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Geçen yıl müze, yaklaşık dokuz milyon ziyaretçi ağırladı.
POLİS VE YETKİLİLER SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Olayın ardından polis ekipleri, soyguncuların izini sürmek için soruşturma başlattı. Müze yetkilileri, çalınan eserlerin sadece ekonomik değil, tarihî ve kültürel açıdan da paha biçilemez değer taşıdığını vurguladı.
