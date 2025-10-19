Paris’te gündüz soygunu: Louvre Müzesi’nden paha biçilemez mücevherler çalındı

Müze, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sına ev sahipliği yapıyor. Olayın ardından Louvre, "istisnai sebepler" nedeniyle bir günlüğüne ziyarete kapatıldı.

HIRSIZLARIN PLANI VE HEDEFİ

AFP'nin aktardığına göre hırsızlar, yerel saatle 09:30-09:40 arasında Louvre'a girdi. Küçük motorlu testerelerle donatılmış bir scooter kullanarak sergi alanına ulaşan hırsızlar, Gallerie d'Apollon'da yer alan iki sergiden mücevherleri çaldı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X hesabından olayı doğruladı ve "Müze açılır açılmaz soygun gerçekleşti. Olayda kimse yaralanmadı. Müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim" ifadelerini kullandı.