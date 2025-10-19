19 Ekim 2025, Pazar
Nijerya'da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
19.10.2025
Nijerya’da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti

Nijerya'da bir süredir ordu ve terör örgütü Boko Haram arasında çatışmalar devam ediyor. Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki askerlere saldırıda 7 Nijeryalı asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya’da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti Nijerya’da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti Nijerya’da terör örgütünden saldırı! 7 asker hayatını kaybetti
