Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da önemli temaslar!

Giriş: 19.10.2025 18:40
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'a geldi.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

