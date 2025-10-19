Alman kadından başörtülü çocuğa ırkçı şiddet!

Dresden'de yaşanan olay Almanya'da yükselen İslam karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dresden Polisinden yapılan açıklamada, kentteki bir bahçede 81 yaşındaki kadının iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, kadının 14 yaşlarındaki kızlardan birine saldırdığı ve zorla başörtüsünü çıkarıp attığı ifade edildi.



Kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, başörtüsü çıkarılan kız çocuğunun hafif yaralandığı aktarıldı.