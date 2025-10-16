Yunanistan'da "Türkiye" çatlağı! Muhalefetten Miçotakis yönetimine tepki: Trump, Erdoğan'ı övüp güvenlik garantörü ilan ederken, biz de dekor olduk

Fotoğraf-İHA

MUHALEFETTEN TEPKİ: TRUMP ERDOĞAN'I ÖVÜYOR BİZ DE ÖNLERİNDE DEKOR OLDUK

PASOK lideri Andrulakis ise Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun kırılgan olduğunu dile getiren Andrulakis, "Trump, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diye konuştu. Andrulakis, Miçotakis'in İsrail ile stratejik işbirliğine ilişkin açıklamalarına ise "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka." şeklinde tepki gösterdi.