Pakistan’dan Afganistan’a bu kez de ticari bu savaş

Pakistan merkezli Geo News'ün haberine göre, İslamabad hükümetine bağlı Federal Gelir Kurulu (FBR) konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Ketta ve Peşaver kentlerindeki gümrük istasyonlarında konteyner barındıracak kapasite kalmadığı belirtildi.



Karaçi limanlarından yük hareketliliğinin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, "Afgan Transit Ticareti" kapsamlı taşımacılığın süresiz durdurulduğu bildirildi.



Açıklamada, terminallerde mevcut yüklü konteynerlerin boşaltılması ve gümrük kapı geçişlerinin iptal edilmesi talimatı verildiği belirtildi.



FBR'nin transit ticarete yönelik yeni uygulamasının, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemdeki sınır çatışmaları sonrası başlaması dikkati çekti.



PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA



Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.



Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde 11 Ekim'de iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.



Afganistan yönetimi, Pakistan sınırındaki çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.



Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.



Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.



Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.



14 Ekim'de iki ülke sınırında çatışmalar yeniden alevlenmiş ve Afganistan yönetimi bu çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Afganistan, bu saldırılara misilleme yapıldığını ve birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.



Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada da Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği ve saldırılara karşılık olarak 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.



Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Ardından 15 Ekim'de Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkeste mutabık kalındığını duyurmuştu.

