Madagaskar’da askeri darbe sonrası yeni dönem: Albay Randrianirina yemin ediyor

Albay Michael Randrianirina, AA



Randrianirina, 2 yıl sürecek geçiş süreci boyunca kamu düzeninin yeniden tesis edileceği, yeni bir anayasal çerçevenin hazırlanacağı ve seçimlerin organize edilerek yönetimin sivillere devredileceğini bildirmişti.



ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ PROTESTOLARINDAN YÖNETİME EL KONULMASINA GİDEN SÜREÇ



Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.



Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.