Madagaskar’da askeri darbe sonrası yeni dönem: Albay Randrianirina yemin ediyor
Madagaskar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan Albay Michael Randrianirina'nın, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak cuma günü yemin edeceği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Randrianirina, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" sıfatıyla Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.
Tören, ordu tarafından yayımlanan geçici anayasal bildiride belirtilen "yeniden yapılanma sürecinin" başlangıcı olacak.
Randrianirina, 2 yıl sürecek geçiş süreci boyunca kamu düzeninin yeniden tesis edileceği, yeni bir anayasal çerçevenin hazırlanacağı ve seçimlerin organize edilerek yönetimin sivillere devredileceğini bildirmişti.
ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ PROTESTOLARINDAN YÖNETİME EL KONULMASINA GİDEN SÜREÇ
Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.
Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.
Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 14 Ekim'de sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.
Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.
Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?
- Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla, Aydın, Manisa, İzmir... 16 Ekim AFAD son dakika: Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?