Trump duyurdu: Şu an Putin ile görüşüyorum

Rusya ve ABD arasında gerilim sürerken Amerikan Axios haber sitesi tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefon görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Trump ise yaptığı açıklamada "Şu an Putin ile görüşüyorum. Görüşmenin içeriğini konuşmamız bitince paylaşacağım" dedi.

ZELENSKIY İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ PUTIN TEMASI!

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.