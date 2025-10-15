Washington'dan Moskova'ya tehdit! "Ukrayna'da savaş sona ermezse bedel ödetiriz"

Fotoğraf-AA | ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

DOĞRUDAN TEHDİT: RUSYA'YA BEDEL ÖDETİRİZ

Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.