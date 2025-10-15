Washington'dan Moskova'ya tehdit! "Ukrayna'da savaş sona ermezse bedel ödetiriz"
ABD ve Rusya arasında devam eden "Ukrayna" geriliminde tansiyonu yükseltecek açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den geldi. Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını belirten Hegseth bu konuda ABD'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini vurgulayan Savunma Bakanı "ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini vurgulayarak, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların "Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu" olduğunu belirtti.
Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.
ABD UKRAYNA İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikası neticesinde son birkaç ayda, Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını vurgulayan Hegseth, "Elbette ABD de üzerine düşeni yapacak ancak Avrupalılar kıtanın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye devam etmelidir." dedi.
Hegseth, NATO müttefiklerinin ağustostan bu yana NATO'nun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini sağlayan "PURL" girişimi aracılığıyla, Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını aktararak, "Müttefikler, sık sık Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu söylüyor. Öyleyse şimdi, tüm NATO ülkelerinin sözlerini PURL yatırımları şeklinde eyleme dönüştürme zamanıdır." ifadelerini kullandı.
DOĞRUDAN TEHDİT: RUSYA'YA BEDEL ÖDETİRİZ
Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.
Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.
