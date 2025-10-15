15 Ekim 2025, Çarşamba
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da! Putin: Her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettik | Rusya eli kanlı diktatörü iade edecek mi?

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova'da! Putin: Her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettik | Rusya eli kanlı diktatörü iade edecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 10:31 Güncelleme: 15.10.2025 14:55
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova’da! Putin: Her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettik | Rusya eli kanlı diktatörü iade edecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Kremlin’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettiğini vurguladı.

Putin, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir." dedi. Rus lider ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.

MOSKOVA'DA PUTİN-ŞARA GÖRÜŞMESİ

ŞARA'DAN GEÇMİŞTEKİ ANLAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SAYGI DUYUYORUZ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin "geçmişte imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduğunu" söyledi.

Bu görüşme, Şara'nın geçtiğimiz yıl Rusya'nın eski müttefiki Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Putin, Şara'yı bu ay başında Suriye'de düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

iyaret kapsamında Şara'nın yanında Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile askeri ve ekonomik yetkililer de bulunuyor. Görüşmede, yatırımlarla ilgili ekonomik konular, Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.

Bir dışişleri yetkilisi de ziyaret ve Şara'nın Putin ile görüşmesini doğrularken, gündemde ekonomik ve siyasi konular ile Rus askeri üslerinin durumu olduğunu ifade etti.

Ahmed Şara Moskova'da karşılanırken (İHA)Ahmed Şara Moskova'da karşılanırken (İHA)

Reuters'ın haberine göre Devlet Başkanı Ahmed eş Şara, bugün Moskova'da Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan yargılanması için Beşar Esad'ın iadesini talep edecek.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya'nın Suriye'deki resmi tek askeri üsleri Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü ve Hımeymim Hava Üssü olarak biliniyor. Moskova, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'ın yanında müdahale ederken bu üsleri yoğun şekilde kullanmış ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ağır hava bombardımanları düzenlemişti.

ŞARA VE RUSYA-ARAB ZİRVESİ

Şaraa, Çarşamba günü planlanan Rusya-Arab zirvesine katılacaktı ancak Moskova, Gazze Şeridi için ABD'nin ateşkes planının uygulanmasına dahil olan birçok Arap liderin katılımı nedeniyle zirveyi erteledi.

YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN RUSYA İLE İLİŞKİSİ

Suriye'nin yeni yönetimi, Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmaya çalışıyor. Temmuz ayında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yeni yönetimin Rusya'ya giden ilk üst düzey yetkilisi olmuştu. Ocak ayında ise Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve bir heyet, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.


