Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova’da! Putin: Her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettik | Rusya eli kanlı diktatörü iade edecek mi?

Putin, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir." dedi. Rus lider ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.

ŞARA'DAN GEÇMİŞTEKİ ANLAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: SAYGI DUYUYORUZ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin "geçmişte imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduğunu" söyledi.

Bu görüşme, Şara'nın geçtiğimiz yıl Rusya'nın eski müttefiki Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Putin, Şara'yı bu ay başında Suriye'de düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

iyaret kapsamında Şara'nın yanında Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile askeri ve ekonomik yetkililer de bulunuyor. Görüşmede, yatırımlarla ilgili ekonomik konular, Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.

Bir dışişleri yetkilisi de ziyaret ve Şara'nın Putin ile görüşmesini doğrularken, gündemde ekonomik ve siyasi konular ile Rus askeri üslerinin durumu olduğunu ifade etti.