Suriye Cumhurbaşkanı Şara Moskova yolcusu! Putin ile görüşecek: Masada devrik Esad var

Bu ziyaret, Şara'nın Aralık ayında uzun yıllar iktidarda kalan ve Rusya ile yakın ilişkileri bulunan eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Yetkililer, ziyaret kapsamında Şara'nın yanında Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile askeri ve ekonomik yetkililerin de bulunacağını belirtti. Görüşmede, yatırımlarla ilgili ekonomik konular, Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.

Bir dışişleri yetkilisi de ziyaret ve Şara'nın Putin ile görüşmesini doğrularken, gündemde ekonomik ve siyasi konular ile Rus askeri üslerinin durumu olduğunu ifade etti.

İddiaya göre Şara, devrik Esad'ın iadesini ve yargılanmasını da masaya yatıracak.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya'nın Suriye'deki resmi tek askeri üsleri Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü ve Hımeymim Hava Üssü olarak biliniyor. Moskova, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'ın yanında müdahale ederken bu üsleri yoğun şekilde kullanmış ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ağır hava bombardımanları düzenlemişti.

ŞARA VE RUSYA-ARAB ZİRVESİ

Şaraa, Çarşamba günü planlanan Rusya-Arab zirvesine katılacaktı ancak Moskova, Gazze Şeridi için ABD'nin ateşkes planının uygulanmasına dahil olan birçok Arap liderin katılımı nedeniyle zirveyi erteledi.

YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN RUSYA İLE İLİŞKİSİ

Suriye'nin yeni yönetimi, Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmaya çalışıyor. Temmuz ayında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yeni yönetimin Rusya'ya giden ilk üst düzey yetkilisi olmuştu. Ocak ayında ise Rusya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve bir heyet, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'ye yapılan ilk resmi ziyareti gerçekleştirmişti.