Rusya Azerbaycan ve İran’dan dev lojistik adım: Kuzey-Güney Koridoru’nda batı hattı hız kazanıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve İran Ulaştırma Bakanı Ferzane Sadegh, İran–Azerbaycan sınırındaki kontrol noktalarını ziyaret ederek altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Rusya hükümeti, üç ülkenin bu ziyaretle birlikte koridorun batı güzergahında somut ilerleme kaydettiğini açıkladı.

HEDEF: 15 MİLYON TONLUK TAŞIMACILIK HACMİ

Bakü'de yapılan üçlü toplantının ardından konuşan Overçuk, ülkelerin koridor üzerinden taşınan yük miktarını 15 milyon tona çıkarmayı planladığını duyurdu.

"İran'da şu anda Astara ile Reşt şehirleri arasındaki demiryolu hattının inşasına hazırlık için tasarım ve etüt çalışmaları yürütülüyor." diyen Overçuk, projede koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

REŞT–ASTARA DEMİRYOLUNDA İLERLEME

İran tarafının, Reşt–Astara hattına ilişkin taahhütlerini yerine getirme konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Overçuk, Azerbaycan'ın da modern karayolu altyapısına yaptığı yatırımları övdü.

"Bugün İran'a girdiğimizde, İran'dan Azerbaycan'a geçmek için sırada bekleyen kamyonların çoğunun Rus plakalı olduğunu gördük." sözleriyle artan ticaret trafiğine dikkat çekti.

YENİ ÜÇLÜ KOORDİNASYON MEKANİZMASI KURULUYOR

Görüşmelerin sonunda taraflar, ulaştırma bakan yardımcıları ve gümrük yetkililerinin liderliğinde bir üçlü koordinasyon mekanizması kurulmasında uzlaştı. Bu yapı, operasyonel aksaklıkları çözmeyi ve sınır geçiş süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

KORİDORUN STRATEJİK ÖNEMİ

Toplam 7.200 kilometrelik Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Rusya'yı İran ve Hindistan üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayan çok modlu bir ticaret hattı olarak öne çıkıyor.

Koridorun batı rotasında Azerbaycan kilit bir transit ülke konumunda bulunurken, güzergah boyunca gemi, demiryolu ve karayolu taşımacılığı bir arada kullanılıyor.