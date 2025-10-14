Zelenskiy: Harkiv saldırısında 57 kişi yaralandı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların, Harkiv kentine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.



Saldırıda bir hastanenin de hedef alındığına işaret eden Zelenskiy, "Bu gece Harkiv'e ve kentteki hastaneye hava bombaları atıldı, 57 kişi yaralandı. Hayatların kurtarıldığı yere yönelik tamamen terörist, sinsi bir saldırı." ifadesini kullandı.



Zelenskiy, Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 96 insansız hava aracının da kullanıldığını aktararak, ülkedeki farklı bölgelerde enerji altyapısının hedef alındığını kaydetti.



Rus hava saldırılarını önlemek için müttefik ülkelerin "Patriot", "NASAMS", "SAMP/T" gibi hava savunma sistemleri ile Ukrayna'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, Moskova'yı gerçek müzakereler için masaya oturmaya zorlamalı. Sadece güç yoluyla barış bir sonuç verebilir." yorumunda bulundu.

