Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 10 bin isyancı silah bıraktı!

Cumhurbaşkanı Touadera, başkent Bangui'de düzenlenen 11. Stratejik Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden Entegrasyon Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, ulusal diyalog sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Touadera, 6 Şubat 2019'da imzalanan Barış ve Uzlaşı Siyasi Anlaşması çerçevesinde yürütülen silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon programında 10 binden fazla isyancının silahlarını teslim ettiğini ve 30 binden fazla silahın toplandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, 14 silahlı gruptan 11'inin örgüt yapılarını tamamen feshettiğini, kalan Barış İçin Birlik (UPC), Dönüş, Talep ve Yeniden Güçlendirme (3R) hareketlerinin de dağılma sürecinde olduğunu aktardı.

Touadera, barışın kalıcı olması için ulusal diyalog sürecinin süreceğini ve hükümetin eski isyancıların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik programları güçlendireceğini ifade etti.

Ülkede, Seleka, Anti-Balaka, 3R, UPC, Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.