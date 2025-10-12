Yunanistan’da Tarım Bakanlığı’na bağlı binaya bombalı saldırı

12 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.10.2025 00:54
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Tarım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bir birimin bulunduğu binaya piknik tüplerinden yapılan bomba ile saldırı düzenlendi. Olayda ölü ya da yaralı bilgisi bulunmazken binanın dış cephesinde ufak çaplı hasar meydana geldi.

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.

