Kuzey Kore’den sessiz tehdit: Barajdan su tahliyesi Güney’i alarma geçirdi

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 23.00 civarında çekilen uydu görüntülerinde Imjin Nehri'nin yukarısındaki Hwanggang Barajı'ndan su bırakıldığına dair işaretlerin tespit edildiği bildirildi.



Güney Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin Hwanggang Barajı'ndan bildirmeden su tahliye ettiği uyarısında bulundu.



Kuzey Kore'nin, bölgede cumadan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle barajın su seviyesini kontrol etmek amacıyla tahliye yaptığı değerlendiriliyor.



Kuzey Kore, 2009'da Hwanggang Barajı'ndan su bırakmadan önce Güney Kore'ye bildirimde bulunmayı kabul etmişti ancak Pyongyang yönetimi, yalnızca 2010 ve 2013'te bildirimde bulunmuş, sonrasında herhangi bir uyarı göndermemişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN