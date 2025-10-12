12 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ABD'de bir barda silahlı çatışma: 4 ölü 20 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.10.2025 17:55 Güncelleme: 12.10.2025 18:02
ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.

