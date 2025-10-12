ABD’de bir barda silahlı çatışma: 4 ölü 20 yaralı

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.