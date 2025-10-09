Nobel Edebiyat Ödülü Macar yazar Laszlo’ya gitti

İsveç Akademisi, Krasznahorkai'yi "kıyametvari bir korkunun ortasında sanatın gücünü yeniden doğrulayan etkileyici ve vizyoner eserleri" nedeniyle onurlandırdığını açıkladı.

71 yaşındaki yazar için jüri, "Kafka'dan Thomas Bernhard'a uzanan Orta Avrupa geleneğinin büyük bir epik anlatıcısı; absürtlük ve grotesk fazlalıklarla bezeli bir üsluba sahip" ifadelerini kullandı. Akademi ayrıca yazarın "Doğu'ya yönelerek daha dingin ve incelikli bir anlatım tarzı" da benimsediğini belirtti.

GEÇEN YIL GÜNEY KORELİ HAN KANG'A GİTMİŞTİ

Krasznahorkai, ödül açıklanmadan önce adı sıkça adaylar arasında anılan isimlerden biriydi.

Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü, ödül tarihindeki ilk Asyalı kadın yazar olan Güney Koreli Han Kang'a verilmişti.

İsveç Akademisi, uzun yıllar boyunca ödül seçimlerinde Batılı, beyaz erkek yazarların ağırlıklı olarak yer alması nedeniyle eleştiriler almıştı. 1901'den bu yana ödül kazanan 122 yazar arasında yalnızca 18'i kadındı.

TÖREN 10 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2018'deki #MeToo skandalının ardından büyük bir yeniden yapılanmaya giden Akademi, edebiyat ödülünü daha küresel ve cinsiyet açısından eşitlikçi hale getirme sözü vermişti.

Nobel Ödülü, bir diploma, altın madalya ve 1,2 milyon dolar para ödülünden oluşuyor.

Krasznahorkai, ödülünü 10 Aralık'ta, Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıldönümünde, Stockholm'de Kral XVI. Carl Gustaf'ın elinden alacak.