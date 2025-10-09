09 Ekim 2025, Perşembe
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem!

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.10.2025 09:48
Çin’in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem!

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

