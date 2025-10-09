Çin’in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem!

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.