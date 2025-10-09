BM Komiseri Türk’ten ateşkes çağrısı: Tüm ülkeler destek vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin uygulanması konusunda tüm ülkelere iyi niyetle destek verme çağrısında bulundu. Türk, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkesin ilk aşamasının taraflarca onaylandığını belirten Türk, "Bugünkü son derece önemli duyurunun ardından tüm ülkeleri ateşkes planının iyi niyetle uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyorum. Bundan sonraki tüm eylemler, katliam, açlık ve yıkıma son verme ile rehineler ve keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlama gibi acil hedeflere odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

Türk, Gazze'deki koruma ve insani ihtiyaçların çok büyük olduğunu kaydederek, insani yardım çalışanları, uluslararası gazeteciler ve uluslararası insan hakları gözlemcileri için Gazze'ye erişimin hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Yakalanan ivmenin, devam eden müzakerelerde sürekli barışa ve saldırıların kalıcı olarak sona ermesine yol açması gerektiğine işaret eden Türk, "Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki durum da açıkça dikkate alınması gerekiyor. Durumun iyiye gitmesinin bir parçası olarak, tanık olduğumuz uluslararası insan hakları hukukunun ağır ihlalleri ile suistimalleri ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinin hesap verebilirliğini de içeren kapsamlı bir geçiş adaleti süreci de olmalıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Türk, savaş ve nefret söylemine son verilmesini talep etti. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Türk, "Filistinlilerin ve İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarının sağlanması, sürecin nihai hedefi olmaya devam etmeli." dedi.