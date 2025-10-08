Yunanistan’da Çipras depremi! Eski Başbakan milletvekilliğinde istifa etti: Yeni parti iddiaları güçlendi

2015-2019 yıllarında Yunanistan'da Başbakanlık yapan Aleksis Çipras, milletvekilliği görevinden istifa etti. Çipras'ın istifası komşuda yeni bir krize neden olurken yaptığı açıklama ise yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada; "Syriza milletvekilliğinden istifa ediyorum, ancak siyasi mücadeleden istifa etmiyorum. Demokratik özünden tamamen arındırılmış, anayasal görevini ve vatandaşlarının taleplerini yerine getiremeyen bir parlamentoda resmen bulunmayı ne yapabiliyorum ne de istiyorum. Ben tekrardan yoldaşlarımı, tüm masum halkı ve bize inananları, bana inananları, onları temsilen onlarla birlikte olmak için yeni denizlere yelken açacağım, onları da beraberimde bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'DA ÇOK HAREKETLİ GÜNLER OLACAK"

Çipras'ın istifası Yunan medyasında geniş yankı uyandırırken A Haber Atina muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'daki son durumu aktardı.

A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in açıklamaları ise şöyle;

Yunanistan'da siyasi deprem diyebiliriz buna. Çünkü bugün yapılan açıklamalar da var diğer partilerden. Hem iktidar partisi hükümet sözcüsünden Marinakis, hem de Pasok Partisi'nden açıklamalar var. Herkes bir tedirgin oldu. Çipras'ın tekrardan merkez solu toplamak üzere bu hareketi yaptığı söyleniyor. Çünkü Çipras'ın açıklamaları şöyle: 'Ben milletvekilliğinden istifa ediyorum ama siyasi mücadeleden değil, bunun içerisinde varım. Toplumsal mücadelenin umut dolu ama belirsiz alanına dönmek istiyorum.' Yani şu anda hem hükümeti eleştirdi ve yani bu halkın beklentilerine ve halkın derdine, dertlerine çare olamadığını, dolayısıyla da eğer bir demokratik muhalefet olacaksa, "Ben bu demokratik muhalefeti şu anda göremiyorum Yunanistan'da. Dolayısıyla da böyle bir parlamentonun içerisinde duramam." Dolayısıyla, 'Ben tekrardan yoldaşlarımı, tüm masum halkı ve bize inananları, bana inananları, onları temsilen onlarla birlikte olmak için yeni denizlere yelken açacağım, onları da beraberimde bekliyorum.' dedi. Yani bu, senin de belirttiğin gibi yeni bir parti kurma işareti o tabii ki var. Bu gittikçe de daha belirgin olacak önümüzdeki günlerde.