Yunanistan'da Çipras depremi! Eski Başbakan milletvekilliğinde istifa etti: Yeni parti iddiaları güçlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras milletvekilliğinden istifa etti. Çipras parlamentodaki görevini bırakırken siyasi mücadeleyi devam edeceğini belirterek Miçotakis hükümetini ise yolsuzlukla suçladı. Eski Yunanistan Başbakanı'nın istifası Yunan medyasında geniş yer bulurken diğer yandan yeni bir parti kuracağı iddia edildi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, komşuda yaşanan siyasi krizi ayrıntılarını paylaştı.
2015-2019 yıllarında Yunanistan'da Başbakanlık yapan Aleksis Çipras, milletvekilliği görevinden istifa etti. Çipras'ın istifası komşuda yeni bir krize neden olurken yaptığı açıklama ise yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada; "Syriza milletvekilliğinden istifa ediyorum, ancak siyasi mücadeleden istifa etmiyorum. Demokratik özünden tamamen arındırılmış, anayasal görevini ve vatandaşlarının taleplerini yerine getiremeyen bir parlamentoda resmen bulunmayı ne yapabiliyorum ne de istiyorum. Ben tekrardan yoldaşlarımı, tüm masum halkı ve bize inananları, bana inananları, onları temsilen onlarla birlikte olmak için yeni denizlere yelken açacağım, onları da beraberimde bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'DA ÇOK HAREKETLİ GÜNLER OLACAK"
Çipras'ın istifası Yunan medyasında geniş yankı uyandırırken A Haber Atina muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'daki son durumu aktardı.
A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in açıklamaları ise şöyle;
Yunanistan'da siyasi deprem diyebiliriz buna. Çünkü bugün yapılan açıklamalar da var diğer partilerden. Hem iktidar partisi hükümet sözcüsünden Marinakis, hem de Pasok Partisi'nden açıklamalar var. Herkes bir tedirgin oldu. Çipras'ın tekrardan merkez solu toplamak üzere bu hareketi yaptığı söyleniyor. Çünkü Çipras'ın açıklamaları şöyle: 'Ben milletvekilliğinden istifa ediyorum ama siyasi mücadeleden değil, bunun içerisinde varım. Toplumsal mücadelenin umut dolu ama belirsiz alanına dönmek istiyorum.' Yani şu anda hem hükümeti eleştirdi ve yani bu halkın beklentilerine ve halkın derdine, dertlerine çare olamadığını, dolayısıyla da eğer bir demokratik muhalefet olacaksa, "Ben bu demokratik muhalefeti şu anda göremiyorum Yunanistan'da. Dolayısıyla da böyle bir parlamentonun içerisinde duramam." Dolayısıyla, 'Ben tekrardan yoldaşlarımı, tüm masum halkı ve bize inananları, bana inananları, onları temsilen onlarla birlikte olmak için yeni denizlere yelken açacağım, onları da beraberimde bekliyorum.' dedi. Yani bu, senin de belirttiğin gibi yeni bir parti kurma işareti o tabii ki var. Bu gittikçe de daha belirgin olacak önümüzdeki günlerde.
"ÇİPRAS: ÜLKE YOLSUZLUKTAN YANGIN YERİ"
Ancak şu anda da bazı cümleler kullandı Çipras: 'Ülkede bir yangın, bir yolsuzluk yangını, ülke yağmalanıyor.' dedi. Çünkü biliyorsunuz tarımla ilgili bütün her şeyle ilgili bazı yolsuzluklar vardı. Önümüzdeki günlerde oldukça hareketli olacak. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Huzur mu zehir mi? Kokulu mumların korkunç sırrı ortaya çıktı!
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Süper Kupa ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu, nasıl olacak?
- Steam çöktü mü, neden girilemiyor? Sorun düzeldi mi? 7 Ekim Steam erişim sorunu
- “10 bin adım” efsanesi tarih oluyor! Uzmanlar açıkladı: Sağlık için kaç adım yeterli?
- A101 AKTÜEL KATALOG 9 EKİM: A101 indirimlerinde neler var? Benzinli motosiklet, yoğurma makinesi, ankastre set…
- 8 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 9 saat sürecek! Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Diyetisyenlerin gizli kahramanı! Uzmanlar o gıdayı işaret etti: Yağ yakıyor…
- Bu burçlar kalabalıkta bile yalnız hissediyor! Duygusal derinliğin bedelini onlar ödüyor
- Etkisi düşündüğünüzden daha fazla! Sadece ruhu değil, bedeni de tüketiyor
- 2025 KASIM İNDİRİMİ TARİHİ: Kasım indirimleri ne zaman, kaç gün sürecek?
- 5 dakikada gençlik formülü: Kas kaybını önlüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor