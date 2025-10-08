Türk üretimi binlerce İHA Kosova’da! Albin Kurti duyurdu: Skydagger kamikaze savaş dronları havalimanımıza ulaştı

FOTOĞRAF: İHA



Kosova Güvenlik Gücü bünyesindeki onlarca askerin teslim alınan "Skydagger RTF 15" dronların kullanımı konusunda eğitim aldıkları bilgisini de paylaşan Kurti, "Skydagger dronlarının Ocak 2026'da teslim edilmesi planlanmıştı ancak üç ay erken teslim aldık. RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış muharip insansız hava araçlarıdır. Bu insansız hava araçlarının satın alınmasıyla, TB2 Bayraktar ve Puma insansız hava araçlarının yanında ordumuzun vurucu gücünü artırmaya devam ediyoruz" dedi.