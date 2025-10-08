Türk üretimi binlerce İHA Kosova'da! Albin Kurti duyurdu: Skydagger kamikaze savaş dronları havalimanımıza ulaştı
Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma binlerce Türk üretimi Kamikaze İHA teslim alındığını duyuran Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, "Binlerce Skydagger kamikaze savaş dronu içeren konteynerler, bugün Priştine Adem Yaşari Uluslararası havalimanına ulaştı" dedi.
Kosova Güvenlik Gücü bünyesindeki onlarca askerin teslim alınan "Skydagger RTF 15" dronların kullanımı konusunda eğitim aldıkları bilgisini de paylaşan Kurti, "Skydagger dronlarının Ocak 2026'da teslim edilmesi planlanmıştı ancak üç ay erken teslim aldık. RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış muharip insansız hava araçlarıdır. Bu insansız hava araçlarının satın alınmasıyla, TB2 Bayraktar ve Puma insansız hava araçlarının yanında ordumuzun vurucu gücünü artırmaya devam ediyoruz" dedi.
Kurti, dronların Kosova ordusunun geçtiğimiz yıl teslim aldığı 15 Rheinmetall 8x8 kamyonlara yüklendiğini söyledi.
2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelişmeye tepki gösterdi. Vucic, Kosova'ya silah satışı tedariki nedeniyle Türkiye'yi "Osmanlı'yı yeniden canlandırmayı hedeflemekle" suçlayarak, "Sırbistan küçük bir ülke olabilir ancak verilen mesajı çok iyi anladık" dedi.
