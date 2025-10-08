ABD ordusunda kriz kapıda: Hegseth’in açıklamaları subayları endişelendirdi

The Hill gazetesinin haberine göre, Hegseth'in, geçen hafta Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmanın ardından bazı üst düzey isimlerin ordudan istifa edeceği endişesi oluştu.



Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Don Christensen, Hegseth'in konuşmasının "birçok kıdemli subay ve askerin değerlerine doğrudan saldırdığını" öne sürerek bu kişilerden birçoğunun emekli olmasını beklediğini kaydetti.



Geçen hafta ABD'li generaller Thomas Bussiere ve Bryan Fenton'ın istifalarını duyurması, bu endişeleri artırırken Pentagon ise bunların Hegseth'in konuşmasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı.



ABD'deki Alman Marshall Fonunun kıdemli üyesi Carrie Lee de Hegseth'in sözlerinin ardından başka emeklilik açıklamaları görmenin kendisini şaşırtmayacağını vurguladı.



Brookings Enstitüsünden Michael O'Hanlon ise ordudan kitlesel bir çıkış olabileceği konusunda emin olmadığını ancak Silahlı Kuvvetler üyelerinde "yaygın bir endişe" hissettiğine dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?



Hegseth, 30 Eylül'de Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde yaptığı konuşmada, ABD'li subayların kendi gündemini desteklememeleri halinde istifa etmeleri gerektiğini belirterek üst düzey general ve amiralleri "savaşa hazır olmak yerine çeşitlilik ve iklim sorunlarına odaklandıkları" gerekçesiyle eleştirmişti.



ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde de ABD'li üst düzey askeri isimlerin, Hegseth'in ülkenin savunma önceliklerini yeniden düzenlediği strateji planından memnun olmadığı öne sürülmüştü.