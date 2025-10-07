Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 09.46'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "Shortfall of Gravitas" adlı insansız platforma iniş yaptı.



SpaceX tarafından üretilen Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor.

