07 Ekim 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi

SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.10.2025 10:16
ABONE OL
SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine gönderdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 09.46'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "Shortfall of Gravitas" adlı insansız platforma iniş yaptı.

SpaceX tarafından üretilen Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha alçak dünya yörüngesine gönderdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör