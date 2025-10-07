07 Ekim 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.10.2025 14:52 Güncelleme: 07.10.2025 15:03
ABONE OL
Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Morobe eyaletinin başkenti Lae'nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana gelen depremin 6,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi ancak henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine’de 6,6 büyüklüğünde deprem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör