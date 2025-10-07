Kuantum dünyasının kapılarını araladılar: Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Bu yıl Fizik Nobel Ödülü, kuantum mekanik tünelleme üzerine yaptıkları öncü araştırmalar nedeniyle John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis'e verildi.

Clarke çalışmalarını California Üniversitesi, Berkeley'de yürütürken; Martinis California Üniversitesi, Santa Barbara'da; Devoret ise hem Yale Üniversitesi'nde hem de Santa Barbara'da araştırmalar yaptı.

Telefonla canlı yayına bağlanan Clarke, haberi aldığında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Kısaca söylemek gerekirse, hayatımın en büyük sürpriziydi."

"KUANTUM MEKANİĞİ TÜM DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Nobel Komitesi, ödül sahiplerinin çalışmalarının "kuantum kriptografi, kuantum bilgisayarlar ve kuantum sensörler dahil olmak üzere bir sonraki kuantum teknolojisi neslinin geliştirilmesine olanak sunduğunu" belirtti.

Fizik Nobel Komitesi Başkanı Olle Eriksson ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyıllık kuantum mekaniğinin hâlâ yeni sürprizler sunabilmesini kutlamak harika. Üstelik son derece faydalı, çünkü kuantum mekaniği tüm dijital teknolojilerin temelini oluşturuyor."

GEÇEN YIL ÖDÜL O ÇALIŞMALARA GİTMİŞTİ

Bu yıl ödül 119. kez veriliyor. Geçen yıl, yapay zekânın öncü isimleri John Hopfield ve Geoffrey Hinton, makine öğreniminin temel yapı taşlarını geliştirdikleri için Fizik Nobel'i kazanmıştı.

Hafta başında ise Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Dr. Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminin mikroplara saldırırken vücudun kendi hücrelerine zarar vermemesini sağlayan mekanizmaları keşfetmeleri nedeniyle Tıp Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü.

ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Nobel haftası çarşamba günü Kimya Ödülü, perşembe günü Edebiyat Ödülü ile devam edecek. Nobel Barış Ödülü cuma günü, Ekonomi Ödülü ise 13 Ekim'de açıklanacak.

Ödül töreni, Nobel Ödülleri'nin kurucusu, dinamitin mucidi ve İsveçli sanayici Alfred Nobel'in 1896'daki ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek.

Nobel Ödülleri, prestijiyle birlikte 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) para ödülünü de kazananlara sunuyor.