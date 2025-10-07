07 Ekim 2025, Salı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru

Bakan Uraloğlu duyurdu! Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 16:42
Bakan Uraloğlu duyurdu! Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Uraloğlu, açıklamasında "3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

