Suriye’de oy verme işlemi sona erdi

Baba, kadın ve erkek güvenlik personelinin merkezlerde görev aldığını, ayrıca mobil devriyelerin sahada bulunduğunu ifade etti.



Öte yandan, Lazkiye merkezinden resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Bayırbucak bölgesinin Türkmen adaylarından Samer Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"İlk günden itibaren seçim atmosferi oldukça olumluydu. Hiçbir sorun yaşanmadı, organizasyon çok düzenliydi. Gençlerin katılımı yüksekti ve her şey sistemli şekilde ilerledi."