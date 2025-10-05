Nepal’de şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.



Kathmandu Post'un haberine göre yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kaybolduğunu ve 13 kişinin yaralandığını açıkladı.



Yoğun yağış nedeniyle ülkedeki iç hat uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden yetkililer, başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.



Nepal hükümeti, dün, bugün ve yarın ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.



Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

