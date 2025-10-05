05 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü 12 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.10.2025 16:05 Güncelleme: 05.10.2025 16:06
ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

