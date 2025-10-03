03 Ekim 2025, Cuma
İran'da deprem! İsfahan 5.3 ile sallandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.10.2025 01:33
İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki Zevare bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran ve Kum kentlerinde de hissedilen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Zevare bölgesi olan 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 00.05'te kaydedildi.

Tahran ve Kum kentlerinde de hissedilen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmedi.

