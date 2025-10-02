02 Ekim 2025, Perşembe
Pakistan'da protesto gerilimi: Azad Cammu Keşmir'de 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde meclise ve kabineye anayasa değişikliğinde bulunan protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde, talepleri arasında anayasada değişiklik bulunan protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedelerde 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ve polis yaralandı.

Geo News kanalının haberine göre, talepleri arasında meclise ve kabineye ilişkin anayasa maddelerinde değişikliğe gidilmesi bulunan protestocular, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde birkaç gündür gösteriler düzenliyor.

Gösteriler sürerken kolluk kuvvetleri ve protestocular arasında ara ara arbede çıktığını belirten bölge yetkilileri, aralarında 3 polis görevlisinin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gösterilerde yaklaşık 170 polis görevlisinin ve 50'ye yakın sivilin de yaralandığını aktardı.

Protestocuların taleplerinin büyük çoğunluğunun karşılandığını ifade eden yetkililer, gösterilerin sonlandırılması için diyalog çağrısı yaptı.

