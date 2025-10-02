Gazze ablukasını kıran tek Türk! Mikeno’da o isim tarihe geçti: Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin

Mikeno gemisinde bulunan Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin (AA)

"MÜDAHALE OLMADI"

Global Sumud Filosu Delegasyonu üyesi Tülay Gökçimen de Mikeno'ya müdahale olmadığını, ancak İsrail botunun yaklaşması sonrası aktivistlerin telefonları attığını ve geminin küçük olduğu için yoluna devam ettiğini söyledi.

ABLUKAYI KIRAN TEK TÜRK MUHAMMED HUZEYFE KÜÇÜKAYTEKİN

Öte yandan Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'deki ablukayı kıran tek gemi Mikeno'da bir Türk vatandaşı bulunuyor. Mikeno gemisindeki Türk sivil aktivisti Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin adını tarihe yazdırdı.

Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve aynı zamanda hukukçu olan Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

"SALDIRILARA RAĞMEN YOLA DEVAM ETTİK"

Küçükaytekin 25 Eylül'de verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırılar sürerken de biz yolumuza devam ettik. Saldırıların başlamasıyla beraber filo toparlandı, biz biraz daha dağınık gidiyorduk. Şu anda yine yolumuza devam ediyoruz, herhangi bir şekilde duraksama söz konusu değil. Bahsettiğimiz 2 geminin yelkenlerinde hasar var, onlar teknik açıdan tamir ediliyor. Yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

KÜÇÜKAYTEKİN KİMDİR?

Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Saraybosna Uluslararası Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk alanında Araştırma Görevlisidir.

Hukuk lisans eğitimini Saraybosna Uluslararası Üniversitesi'nde tamamlamış, aynı üniversitede Karşılaştırmalı Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Öğrencilik döneminde Fransa'da Katolik Lille Üniversitesi, ESPOL ve IESEG'de değişim programı kapsamında dersler almıştır. Ayrıca Medine Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Şeriat Hukuku ve Arapça eğitimi görmüştür.

Arapça, İngilizce, Türkçe ve Boşnakça dillerinde yeminli tercümandır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda (YTB) staj yapmış, hâlihazırda kurum tarafından yayımlanan bir edebiyat dergisinin yayın kurulunda görev almaktadır.