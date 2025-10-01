New York’ta 17 katlı binada çökme paniği! Belediye Başkanı Adams’tan ilk açıklama

ABD'nin New York şehrinde korku dolu anlar yaşandı. New York'un Bronx bölgesindeki yüksek katlı bir binada patlama meydana geldi. New York İtfaiye Teşkilatı'ndan (FDNY) yapılan açıklamada, yerel saat ile 08.13 sıralarında 17 katlı binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yaşanan patlama sonucunda binada kısmi çökme meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis aracı sevk edildi. Yetkililer binadaki dairelerin patlamadan etkilenmediğini ve olayda can kaybı veya yaralanama yaşanmadığını kaydetti. Yetkililerin açıklamasında, bina sakinlerinin tahliye edildiğini ve acil durum ekiplerinin müdahalesi sırasında olay yeri yakınlarında trafik yoğunluğu yaşandığı belirtildi.

GEÇİCİ SIĞINAKLAR KURULDU

New York Şehri Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrasında binaya gaz akışının kesildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tahliye edilen kişiler için geçici bir sığınak kurulduğu belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise toplu taşıma otobüslerinin de barınma sağlama amacıyla görevlendirildiği iddia edildi.

New York Belediye BaşkanıNDAN AÇIKLAMA

New York Belediye Başkanı Eric Adams da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Bronx'ta yaşanan acil durum hakkında bilgilendirildim. İlk müdahale ekiplerinden kapsamlı bir değerlendirme alıyoruz ve gelişmelerle ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Adams, halktan olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.